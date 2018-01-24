هيئة الانتخابات المصرية تستبعد اسم الفريق سامي عنان

رام الله - دنيا الوطن

أكد التلفزيون المصري الرسمي، مساء أمس الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، استبعدت اسم الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.



وكانت السلطات، احتجزت عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في وقت سابق اليوم بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات المقررة في آذار/ مارس، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



وقالت القيادة العامة، إن عنان أعلن الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".



وحسب (رويترز) نقل التلفزيون عن الهيئة الوطنية للانتخابات قولها: "احتفاظ عنان بصفته العسكرية، ثبت بناء على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة".