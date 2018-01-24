التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا، مقتل نحو 150 من مقاتلي التنظيم في ضربات جوية وسط وادي الفرات في سورية.

تأتي أحدث الضربات، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة تركيا على إظهار ضبط النفس في حملتها ضد القوات الكردية في شمال سورية، والتركيز على قتال التنظيم المتشدد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

ولمحت الولايات المتحدة إلى وجود عسكري لأجل غير مسمى في سورية، في إطار استراتيجية أوسع لمنع تنظيم الدولة من النهوض مجدداً، وتمهيد الطريق دبلوماسياً لمرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بيان التحالف، إن الضربات الدقيقة كانت تتويجاً لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم الدولة في موقع يسيطر عليه التنظيم سيطرة تامة في وسط وادي الفرات المتنازع عليه.

وأضاف البيان، أن الضربات وقعت قرب الشعفة في سورية وقتل بين 145 و150 مسلحاً، لافتاً إلى أن قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وتضم وحدات حماية الشعب الكردية ساعدت في رصد الهدف.

وأشار وزير تركي، إلى أن بلاده تسعى إلى تجنب أي اشتباك مع القوات الأميركية أو الروسية أو السورية، لكنها ستتخذ أي خطوات ضرورية لأمنها.

ولكل من الولايات المتحدة وروسيا قوات عسكرية في سورية، وحثتا تركيا على إظهار ضبط النفس في حملتها المسماة (غصن الزيتون)، والرامية لسحق وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين على الحدود الجنوبية لتركيا.

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