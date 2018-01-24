ماليزيا تؤكد موقفها الداعم للحق الفلسطيني في المدينة المقدسة

ماليزيا تؤكد موقفها الداعم للحق الفلسطيني في المدينة المقدسة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت مورني عبد الحميد، نائب السفير الماليزي في واشنطن، عن دعم بلادها للفلسطينيين وقضيتهم العادلة، معتبرة أن قضية القدس لا يمكن حسمها إلا عبر المفاوضات، مشددة في الوقت ذاته على الحق الفلسطيني التاريخي في المدينة المقدسة.

جاء ذلك، خلال اجتماع في مقرّ السفارة الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، جمع سنية الحسيني، مستشار أول في مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مع وفد ماليزي ترأسته عبد الحميد، وضم المستشار موهد محيي الدين عمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، آخر التطورات السياسية خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

من جانبها، شكرت الحسيني الدبلوماسية الماليزية على موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية، وأكدت ثقة الفلسطينيين بأهمية هذا الدعم والمساندة لقضيتهم العادلة.

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