مصرع 33 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي بليبيا

مصرع 33 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازي بليبيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 33 شخصاً مصرعهم أمس الثلاثاء، فيما أصيب عشرات آخرون بينهم شخصيات امنية كبيرة ومدنيون في انفجار سيارتين ملغومتين بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وبدد الانفجار المزدوج الهدوء النسبي الذي شهدته ثاني أكبر المدن الليبية في الآونة الأخيرة، بعد أن كانت مسرحا لصراع امتد لأكثر من ثلاث سنوات منذ 2014 وحتى أواخر 2017، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وفي التفاصيل، وقع الانفجار الأول أمام مسجد في حي السلماني بوسط بنغازي، بينما كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء الصلاة.

وبعد نحو 10 أو 15 دقيقة من وصول مسؤولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار، وقع انفجار ثان أشد قوة نجم عن سيارة مرسيدس كانت متوقعة على جانب الشارع المقابل، مما ألحق أضرارا بسيارة إسعاف ووقوع عدد أكبر من الإصابات.

وكان من بين القتلى أحمد الفيتوري من وحدة التحقيقات والاعتقالات التابعة للقيادة العامة لقوات أمن شرق ليبيا. وقال مسؤولون إن مهدي الفلاح المسؤول الكبير بالمخابرات كان من بين المصابين الذين بلغ عددهم نحو 50.

وقال مسؤولون إن من بين الضحايا مدنيين منهم مواطن مصري يعمل في متجر للخضراوات أمام المسجد. وقال مسؤولو الصحة إن العدد قد يرتفع لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة. ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم.

وحققت القوات الموالية للقائد العسكري المتمركز في شرق البلاد خليفة حفتر، النصر في صراع بنغازي بعد معارك مطولة ضد مسلحين وخصوم آخرين تسببت في دمار المدينة الساحلية.

وشهدت المراحل الأخيرة من الصراع عدة تفجيرات استهدفت شخصيات على صلة بالجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر، لكن عدد ضحايا تفجيري الثلاثاء أعلى من المعتاد.

وأعلن الجيش الوطني الليبي النصر في بنغازي في تموز/يوليو، لكن الاشتباكات المتقطعة ظلت سارية حتى الشهر الماضي عندما سيطر الجيش الوطني على آخر معقل لخصومه.

فيديو أرشيفي: انفجار سيارتين ملغومتين في مدينة درنة الليبية

 

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