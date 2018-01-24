مصرع سائق فلسطيني ومستوطنيْن في حادث سير وقع بنابلس

مصرع سائق فلسطيني ومستوطنيْن في حادث سير وقع بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي سائق فلسطين مصرعه الليلة الماضية، فيما أصيب تسعة آخرون في حادث سير وقع بين سيارتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية على الطريق (557) بالقرب من مفترق مستوطنة (شافي شمرون) غرب نابلس.

وأعلن موقع (ريشت 13) العبري، أن الحادث أسفر كذلك عن مقتل مستوطنة تبلغ من العمر (13 عاماً)، وشقيقها البالغ من العمر (ثمانية أعوام).

وكشف تحقيق أولي، بأن سائق السيارة الفلسطينية فقد السيطرة على سيارته بسبب الظروف غير الملائمة، ما أدى لاصطدامها بالسيارة الإسرائيلية، بحسب ما جاء على القناة 7 العبرية.

أخبار ذات صلة

كيري للرئيس عباس: لا تستسلم لترامب.. فلن يبقى في منصبه

كيري للرئيس عباس: لا تستسلم لترامب.. فلن يبقى في منصبه

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 11 مليون يورو لدعم الأسر الفقيرة بفلسطين

الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 11 مليون يورو لدعم الأسر الفقيرة بفلسطين

بـ 4 ملايين دولار.. الرحمة الكويتية تفتتح مشروع ترميم منازل بغزة

بـ 4 ملايين دولار.. الرحمة الكويتية تفتتح مشروع ترميم منازل بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بالخليل

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

الاحتلال يهدم مبنى سكنياً في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

مجلس أمناء جامعة الأزهر يوضح أسباب الإجراءات الأخيرة

بـ 4 ملايين دولار.. الرحمة الكويتية تفتتح مشروع ترميم منازل بغزة

بـ 4 ملايين دولار.. الرحمة الكويتية تفتتح مشروع ترميم منازل بغزة

عربي

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مصرع قيادي في تنظيم الدولة واثنين من مرافقيه في العراق

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

مقتل 260 مسلحاً في هجوم عسكري شنه الجيش التركي بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

التحالف الدولي: مقتل 150 مسلحاً من تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

هل تستحق كنزة ميريام فارس القطنية هذا السعر؟

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

تسجيل صوتي لياسمين الخطيب تكشف فيه هويات المُتحرشين بها الصادمة

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

صورة صادمة لـ&#34;راوية&#34; بطلة مسرحية &#34;المتزوجون&#34; بعد عقود على اختفائها

صورة صادمة لـ"راوية" بطلة مسرحية "المتزوجون" بعد عقود على اختفائها