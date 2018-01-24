مصرع سائق فلسطيني ومستوطنيْن في حادث سير وقع بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

لقي سائق فلسطين مصرعه الليلة الماضية، فيما أصيب تسعة آخرون في حادث سير وقع بين سيارتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية على الطريق (557) بالقرب من مفترق مستوطنة (شافي شمرون) غرب نابلس.



وأعلن موقع (ريشت 13) العبري، أن الحادث أسفر كذلك عن مقتل مستوطنة تبلغ من العمر (13 عاماً)، وشقيقها البالغ من العمر (ثمانية أعوام).



وكشف تحقيق أولي، بأن سائق السيارة الفلسطينية فقد السيطرة على سيارته بسبب الظروف غير الملائمة، ما أدى لاصطدامها بالسيارة الإسرائيلية، بحسب ما جاء على القناة 7 العبرية.