الأربعاء: الجو غائم جزئياً إلى غائم وبارد وفرصة لتساقط الأمطار

الأربعاء: الجو غائم جزئياً إلى غائم وبارد وفرصة لتساقط الأمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/01/25: تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً وعاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة، حيث تسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

الجمعة 2018/01/26: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله  الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة  لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- شدة سرعة الرياح.

2- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. 

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. 

4- خطر التزحلق على الطرقات.

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