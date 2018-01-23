فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر المكتب الاعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فيديو يستعرض مشاهد نوعية لتدريبات عسكرية تنفذها وحدات من مقاتلي الكتائب في قطاع غزة.

وقدم العرض الذي جاء بعنوان "للمجد زاحفون" لقطات حصرية لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، يخوضون تدريبات خاصة تحاكي عمليات اقتحام وتسلل واغارة لمواقع العدو، في رسالة واضحة، أن الكتائب جاهزة لأي مواجهة او عدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب انها ستواصل التدريب والتجهيز في صفوف مقاتليها للدفاع عن شعبنا المتشبث بأرضه، لا سيما في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان اسرائيلي بدعمٍ وشراكةٍ امريكية.

وشددت الكتائب أن المقاومة الفلسطينية التي يدعمها الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومكوناته، ستبقى الحصن المنيع لمواجهة المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية، مطالبة برص الصفوف والوقوف معا لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لخلق واقع جديد على الأرض، الأمر الذي ستتصدى له الكتائب بكل امكاناتها وطاقاتها الثورية الفولاذية التي يتمتع بها مقاتليها.

وجددت كتائب المقاومة الوطنية تأكيدها على ضرورة وقف كافة اشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الفلسطينية للدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين.

فيديو: تدريبات عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية

 

أخبار ذات صلة

حماية المستهلك والجبهة الديمقراطية يؤكدون أهمية انجاح برامج المقاطعة

حماية المستهلك والجبهة الديمقراطية يؤكدون أهمية انجاح برامج المقاطعة

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات &#34;المركزي&#34; وتشكيل حكومة وحدة وطنية

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات "المركزي" وتشكيل حكومة وحدة وطنية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

بلدية فرنسية تعترف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية

بلدية فرنسية تعترف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية

اعتقال فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى الداخل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى الداخل من جنوب القطاع

الهندي مستشاراً لوزير الصحة لشؤون التحويلات الخارجية

الهندي مستشاراً لوزير الصحة لشؤون التحويلات الخارجية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات &#34;المركزي&#34; وتشكيل حكومة وحدة وطنية

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات "المركزي" وتشكيل حكومة وحدة وطنية

فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

اعتقال فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى الداخل من جنوب القطاع

اعتقال فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى الداخل من جنوب القطاع

عربي

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية &#34;سامي عنان&#34;

القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "سامي عنان"

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

منوعات

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

صورة صادمة لـ&#34;راوية&#34; بطلة مسرحية &#34;المتزوجون&#34; بعد عقود على اختفائها

صورة صادمة لـ"راوية" بطلة مسرحية "المتزوجون" بعد عقود على اختفائها

تغييرات جذرية في شكل غادة بشور .. هل هي عمليات التجميل؟

تغييرات جذرية في شكل غادة بشور .. هل هي عمليات التجميل؟

وصلة رقص لنبيلة عبيد في عمر الـ 73

وصلة رقص لنبيلة عبيد في عمر الـ 73