فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

فيديو: تدريبات عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية

رام الله - دنيا الوطننشر المكتب الاعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فيديو يستعرض مشاهد نوعية لتدريبات عسكرية تنفذها وحدات من مقاتلي الكتائب في قطاع غزة.وقدم العرض الذي جاء بعنوان "للمجد زاحفون" لقطات حصرية لمقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، يخوضون تدريبات خاصة تحاكي عمليات اقتحام وتسلل واغارة لمواقع العدو، في رسالة واضحة، أن الكتائب جاهزة لأي مواجهة او عدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.وأكدت الكتائب انها ستواصل التدريب والتجهيز في صفوف مقاتليها للدفاع عن شعبنا المتشبث بأرضه، لا سيما في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من عدوان اسرائيلي بدعمٍ وشراكةٍ امريكية.وشددت الكتائب أن المقاومة الفلسطينية التي يدعمها الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومكوناته، ستبقى الحصن المنيع لمواجهة المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية، مطالبة برص الصفوف والوقوف معا لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لخلق واقع جديد على الأرض، الأمر الذي ستتصدى له الكتائب بكل امكاناتها وطاقاتها الثورية الفولاذية التي يتمتع بها مقاتليها.وجددت كتائب المقاومة الوطنية تأكيدها على ضرورة وقف كافة اشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الفلسطينية للدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين.