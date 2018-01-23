إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

بدوره، أكد منذر نزال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية، أن طواقم الإسعاف، تعاملت مع ست إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسبع إصابات بالاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدة عزون، وتم علاجهم ميدانياً، بحسب ما نقلته صحيفة (القدس) عن وكالة (وفا).

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