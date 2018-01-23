وزير العدل الأمريكي يخضع للاستجواب

وزير العدل الأمريكي يخضع للاستجواب
وزير العدل الامريكي جيف سيشنز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، أن الوزير جيف سيشنز خضع للاستجواب أمام مكتب المحقق الخاص اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.

ويأتي الاستجواب بسبب مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، بشأن احتمال التواطؤ مع حملة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة سارة إسجور فلوريس تأكيدها إجراء المقابلة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة (رويترز).

وهذه هي أول مرة، يجري الإعلان فيها عن خضوع عضو في حكومة ترامب للتحقيق في هذه القضية.

فيديو أرشيفي: وزير العدل الامريكي جيف سيشنز يؤدي اليمين الدستورية بحضو الرئيس دونالد ترمب

 

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