وزير العدل الأمريكي يخضع للاستجواب

فيديو أرشيفي: وزير العدل الامريكي جيف سيشنز يؤدي اليمين الدستورية بحضو الرئيس دونالد ترمب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، أن الوزير جيف سيشنز خضع للاستجواب أمام مكتب المحقق الخاص اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.ويأتي الاستجواب بسبب مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، بشأن احتمال التواطؤ مع حملة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ونقلت الصحيفة عن المتحدثة سارة إسجور فلوريس تأكيدها إجراء المقابلة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة (رويترز).وهذه هي أول مرة، يجري الإعلان فيها عن خضوع عضو في حكومة ترامب للتحقيق في هذه القضية.