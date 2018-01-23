فيديو: البحرية الإيرانية تطلق صاروخاً على هدف ببحر عُمان

فيديو: البحرية الإيرانية تختبر صاروخ كروز من طراز قادر

رام الله - دنيا الوطنأطلقت البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، صاروخاً من نوع (كروز) مطور على هدف في بحر عُمان، وذلك خلال اليوم الثاني من المناورات المشتركة الخامسة للجيش الإيراني تحت عنوان "محمد رسول الله".وقد دمر الصاروخ المسمى "قدير" الذي يبلغ مداه الفعال 300 كم، سفينة لعدو مفترض تقع على مسافة بعيدة في البحر، وفق وكالة (فارس) للأنباء.يذكر، أن صاروخ كروز (قدير) بعيد المدى، يتم اختباره للمرة الأولى من قبل وحدات القوة البحرية الاستراتيجية لجيش إيران، وهو صاروخ مطور بقابلية الإعداد السريع والتحليق المنخفض وهو مقاوم للحرب الإلكترونية، ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية، ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقد بدأت المناورات، التي حملت اسم "محمد رسول الله -5"، يوم الاثنين 22 كانون الثاني/ يناير، قبالة سواحل مكران ومضيق هرمز في الجنوب والجنوب الشرقي من إيران بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية".وتجري المناورات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يعتبر ممراً رئيسياً لنقل النفط في المنطقة، كما شهد مضيق هرمز أخيراً حوادث كثيرة بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والبحرية الأمريكية.