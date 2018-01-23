الجيش الإماراتي يتلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر

فيديو أرشيفي: قطر والإمارات.. تصعيد في الأجواء؟

رام الله - دنيا الوطنتلقى الجيش الإماراتي اليوم الثلاثاء، تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع دولة قطر، بحسب ما كشفه هلال سعيد القبيسي العميد في القوات الإماراتية.وقال القبيسي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أبوظبي: "إن الطائرات العسكرية الإماراتية، ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية؛ لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وجاء هذا التصريح، بعد أسبوع من إعلان الإمارات، أن طائرات حربية قطرية، اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، علماً أن الدوحة نفت ذلك، وشددت على أنه "عارٍ عن الصحة".وأشارت قطر وقتها إلى أن الاتهام الإماراتي جاء بعد حادثتين في 21 كانون الأول/ ديسمبر، والثالث من كانون الثاني/ يناير، عندما انتهك الطيران الحربي الإماراتي فيهما مجالها الجوي، وهو ما نفته الإمارات من جانبها.