إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب قاضٍ في المحكمة العامة السعودية اليوم الثلاثاء، بجروح في الكتف، نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح بمحافظة الخرج، وذلك أثناء خروجه من صلاة الظهر.
 
وأشارت صحيفة (سبق) الإلكترونية على موقعها، أن القاضي الضحية نُقل إلى المستشفى وهو بصحة مستقرة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.

ويُعد القاضي من أقدم القضاة في المحكمة، فقد قضى 22 عاماً فيها، وهو قاضي استئناف على ملاك محكمة الرياض.

ولم يعرف بعد دوافع الجريمة، أهي جنائية أو أمنية أو لدوافع شخصية، كما لم تعلن السلطان السعودية رسمياً عن الحادث.

يأتي الحادث بعد نحو شهر من إعلان الداخلية السعودية، العثور على جثة القاضي محمد عبد الله الجيراني، الذي اختطف منذ عام في محافظة القطيف، وقتل من قبل خاطفيه.

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