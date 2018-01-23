أربعة قتلى في تصادم طائرة ومروحية في ألمانيا

فيديو أرشيفي: تصادم طائرة بالمدرج أثناء الهبوط في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء تصادم طائرة صغيرة مع مروحية شمال غربي ألمانيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.وأشارت الوكالة إلى أن التصادم، وقع في بلدة فيليبسببورغ، ولفتت إلى أن المروحية، تعود لخدمات الطوارئ، وليس واضحاً ما إذا كانت في مهمة أثناء التصادم، بحسب ما نقله موقع (سكاي نيوز).وقالت الشرطة الألمانية: "ليس واضحاً بعد، السبب وراء الحادث، فيما سارعت إلى إغلاق منطقة التحطم".وأظهرت صور طواقم الإنقاذ في مكان سقوط الطائرتين خارج حدود بلدة فيليبسببورغ.