الهندي مستشاراً لوزير الصحة لشؤون التحويلات الخارجية

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الدكتور جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، قراراً بتعيين الدكتورة أميرة الهندي، كمستشار له لشؤون التحويلات والعلاج بالخارج في الوزارة.



هذا وأصدر عواد قراراً بتعين الدكتور عبد الناصر دراغمة قائماً بأعمال مدير دائرة العلاج بالخارج، بحسب ما جاء على صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وتقدمت الهندي برسالة شكر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، والدكتور جواد عواد وزير الصحة، على تعيينها في هذا المنصب.