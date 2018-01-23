خلال مناورات لها.. البحرية الإيرانية تطلق صاروخ (كروز) المطور

خلال مناورات لها.. البحرية الإيرانية تطلق صاروخ (كروز) المطور
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت البحرية الإيرانية، خلال اليوم الثاني من المناورات المشتركة الخامسة للجيش الإيراني، صاروخ (كروز) مطور على هدف في بحر عُمان.

ودمر الصاروخ المسمى "قدير" الذي يبلغ مداه الفعال 300 كم، سفينة لعدو مفترض تقع على مسافة بعيدة في البحر، وفق وكالة "فارس" للأنباء.يذكر أن صاروخ كروز "قدير" بعيد المدى، يتم اختباره للمرة الأولى من قبل وحدات القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، وفق ما أورد موقع (سبوتنك) للأنباء.

وهو صاروخ مطور بقابلية الإعداد السريع والتحليق المنخفض وهو مقاوم للحرب الإلكترونية ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة.

وقد بدأت المناورات، التي حملت اسم "محمد رسول الله-5"، يوم الإثنين 22 كانون الثاني/ يناير، قبالة سواحل مكران ومضيق هرمز في الجنوب والجنوب الشرقي من إيران بمشاركة القوات البحرية والجوية والبرية".

وتجري المناورات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرا رئيسيا لنقل النفط في المنطقة. كما شهد مضيق هرمز أخيرا حوادث كثيرة بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والبحرية الأمريكية.

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