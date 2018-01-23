الرجوب: تصريحات بنس تعكس المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التي قال فيها: إن إعلان ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل يخدم عملية السلام؛ تعكس المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية، نتيجة الموقف الفلسطيني الصلب والمتماسك في وجه قرار ترامب، الذي استخف بالقضية الفلسطينية.



وأوضح الرجوب، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن مواقف المجتمع الدولي وردة الفعل الدولية من قرار ترامب، أربكت الإدارة الأمريكية، وجعلتها في حالة اشتباك تصاعدي مع الجانب الفلسطيني على أوهام كالحديث عن ضرورة التوصل إلى سلام، وذلك لتفادي ما اتخذه ترامب من قرار خاطئ.



وقال الرجوب: إن القيادة الفلسطينية حرة وقرارها مستقل ومنسجم مع مصلحة أبناء شعبنا، ومتوافق مع الشرعية الدولية التي تدعم حقوق شعبنا، ويجب أن نحافظ على هذا الزخم الدولي الداعم لقضيتنا.



ودعا الرجوب حركة (حماس) لإنهاء الانقسام لبناء شراكة على أسس تعتمد على فهم دقيق للنضال الوطني بمنظور وحدوي وأجندة واحدة، يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني.



وأكد الرجوب، التزام حركته بقرارات المجلس المركزي، موضحاً أنها أصبحت على أجندة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.