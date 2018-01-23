القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "سامي عنان"

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة المصرية، سامي عنان، أنه تم اعتقاله في القاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مساعد المرشح الرئاسي المحتمل قوله، إن "رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، قد تم اعتقاله في القاهرة".



كما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة من مساعدين عنان القول "إنه قد تم اعتقال عنان"، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق.



وأشارت رويترز إلى أن القوات المسلحة لم تدل بأي بيانات على الفور بشأن احتجاز عنان.