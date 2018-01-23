القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "سامي عنان"

القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "سامي عنان"
سامي عنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل للرئاسة المصرية، سامي عنان، أنه تم اعتقاله في القاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مساعد المرشح الرئاسي المحتمل قوله، إن "رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، قد تم اعتقاله في القاهرة".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة من مساعدين عنان القول "إنه قد تم اعتقال عنان"، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق.

وأشارت رويترز إلى أن القوات المسلحة لم تدل بأي بيانات على الفور بشأن احتجاز عنان.

أخبار ذات صلة

الجيش الإماراتي يتلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر

الجيش الإماراتي يتلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

الجيش المصري يتهم المرشح &#34;عنان&#34; بالتزوير

الجيش المصري يتهم المرشح "عنان" بالتزوير

مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين

مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34;: خطاب بنس مستنكر وزيارته للبراق تنكر لحقوق شعبنا

"الإعلام": خطاب بنس مستنكر وزيارته للبراق تنكر لحقوق شعبنا

حماية المستهلك والجبهة الديمقراطية يؤكدون أهمية انجاح برامج المقاطعة

حماية المستهلك والجبهة الديمقراطية يؤكدون أهمية انجاح برامج المقاطعة

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات &#34;المركزي&#34; وتشكيل حكومة وحدة وطنية

رمزي رباح يدعو لتطبيق قرارات "المركزي" وتشكيل حكومة وحدة وطنية

فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

فيديو: كتائب المقاومة تعرض مشاهد لتدريبات عسكرية لوحدات من مقاتليها بغزة

عربي

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

إصابة قاضٍ سعودي في إطلاق نار بمحافظة الخرج

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

الكشف عن تفاصيل اللقاء الأخير بين صالح والحوثي

القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية &#34;سامي عنان&#34;

القبض على المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "سامي عنان"

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

منوعات

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

لقطة نادرة جدًا.. لحظة خروج جثمان رشدي أباظة من المسجد

صورة صادمة لـ&#34;راوية&#34; بطلة مسرحية &#34;المتزوجون&#34; بعد عقود على اختفائها

صورة صادمة لـ"راوية" بطلة مسرحية "المتزوجون" بعد عقود على اختفائها

تغييرات جذرية في شكل غادة بشور .. هل هي عمليات التجميل؟

تغييرات جذرية في شكل غادة بشور .. هل هي عمليات التجميل؟

وصلة رقص لنبيلة عبيد في عمر الـ 73

وصلة رقص لنبيلة عبيد في عمر الـ 73