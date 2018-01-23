أبوظريفة: لجنة المصالحة الفصائلية "لم تنجح" وفصائل بالمنظمة تحفظت على قرارات المركزي

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خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن اللجنة الفصائلية التي شكلتها القوى الوطنية والإسلامية لمتابعة ملف المصالحة، لم تنجح في تذليل العقبات التي تقف في طريق إنهاء الانقسام.وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن عدم اعتراف الحركة باللجنة، واعتبارها أن الملفات العالقة حكومية وليست فصائلية، إضافة إلى بقاء الإجراءات على قطاع غزة، وملفي الجباية والموظفين، جميعها شكلت عائقاً أمام عمل اللجنة الفصائلية.وأوضح أن الحكومة مازالت تعتبر أن عدم تسليم الجباية الداخلية هي العقبة في تمكينها واستلام مهامها، منوهاً إلى أن الإرادة السياسية غير قائمة حتى هذه اللحظة عند الطرفين.وأكد أبو ظريفة، أن المشروع الوطني يقتضي التسريع وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز مقومات الصمود والنهوض بالمقاومة والانتفاضة، لكي تمكنهم من التصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، معتبراً أن قرار ترامب أحد عناوينها الرئيسية.وحول قرارات المجلس المركزي الأخيرة، قال أبو ظريفة، إن عدداً من فصائل منظمة التحرير، الذين شاركوا في الاجتماع اعترضوا على مخرجات البيان الختامي للاجتماع، لافتاً إلى أن مخرجات الاجتماع لم ترقَ للمستوى المطلوب، وجاءت بعناوين عامة دون قرارات فعلية.