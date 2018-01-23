ليبرمان يمنع بثّ قصائد شاعر إسرائيلي كتب قصيدة لعهد التميمي

ليبرمان يمنع بثّ قصائد شاعر إسرائيلي كتب قصيدة لعهد التميمي
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أمر وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، بمنع بثّ قصائد لشاعر إسرائيليّ كتب قصيدة عن الطفلة الأسيرة عهد التميمي، عبر إذاعة جيش الاحتلال.

وأهدى الشاعر والكاتب الإسرائيلي اليساري المعروف "يوناتان جيفين"، قصيدة على صفحته على موقع انستغرام إلى التميمي، كتب فيها "ارتكبت فتاة جميلة تبلغ من العمر 17 عامًا أمرًا فظيعًا، وعندما داهم جندي إسرائيلي فخور منزلها مرة أخرى، قامت بصفعه".

وتابع: "وفي تلك الصفعة، كان هناك 50 عامًا من الاحتلال والإذلال"، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.

وأكد جيفين: "في اليوم الذي سيتم فيه رواية قصة هذا الصراع، ستكونين أنت عهد التميمي، حمراء الشعر مثل داوود الذي صفع جالوت، على نفس الصفحة مع جان دارك وهانا سينش وآن فرانك".

وهانا سينش كانت فتاة يهودية وأصبحت رمزًا في قتال النازيين إبّان الحرب العالمية الثانية، وآن فرانك فتاة يهودية قتلت خلال المحرقة.

وهاجم ليبرمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جيفين وهو من أبرز كتّاب الأغاني - للأطفال والكبار- في إسرائيل، بقوله: "أصدرت تعليمات إلى قائد إذاعة الجيش لوقف بث (أغنيات) أو إجراء مقابلات مع يوناتان جيفين في كل البثّ، وأدعو وسائل الإعلام في إسرائيل للقيام بذات الشيء".

وأضاف: "دولة إسرائيل لن تمنح منبرًا لسكّير يقوم بمقارنة طفلة (فرانك) قُتلت وقت المحرقة، أو محاربة بطلة (سينش) قاتلت النظام النازي مع عهد التميمي الشقية التي هاجمت جنديًا".

ورأى ليبرمان، أن "سعي جيفين لاحتلال العناوين أمر مقزز ومثير للغضب"، مشيراً إلى أنّ قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني قد تكون موقعًا أكثر ملاءمة "للهراء" الذي ينتجه.

وتخضع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي لقيادة رئيس أركان الجيش، وبالتالي وزير الدفاع، لكن ليس في ما يتعلق بالمواد التي يتم بثّها. وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بيانًا أكدت فيه أنّ ليبرمان "لا يملك سلطة قانونية للتدخُّل في محتويات بثّ الإذاعة".

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