عشراوي: المواقف الأمريكية المتطرفة خلقت حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة

عشراوي: المواقف الأمريكية المتطرفة خلقت حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، السفير المصري المعين لدى دولة فلسطين السيد عصام عاشور، وبحثت معه آخر المستجدات السياسية والتطورات على الأرض.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، رحبت عشراوي بالسفير عاشور، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشقيقتين فلسطين ومصر، وأعربت عن امتنانها وشكرها لدعم الحكومة المصرية الفاعل والمتواصل للمصالحة الفلسطينية، لا سيما دورها الأخير في التوصل إلى الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما جرى خلال اللقاء غير الرسمي، بحث آخر التطورات السياسية والإقليمية، بما في ذلك، زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأخيرة للمنطقة، وقالت في هذا السياق: "إن المواقف المتطرفة للإدارة الأمريكية ورسالة بنس المسيحية الأصولية لم تؤدِ الى استبعاد الولايات المتحدة من دورها كوسيط للسلام فحسب، بل خلقت حاله من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، كما أن الدعم الأعمى من قبل هذه الإدارة لإسرائيل، وتواطؤها مع الاحتلال العسكري الاستعماري، وجه ضربة قاصمة لفرص السلام".

وفي نهاية اللقاء، استعرض الطرفان آخر المستجدات على الأرض بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية والعربية، إضافة إلى بحث الوضع الداخلي في فلسطين لا سيما ملفي المصالحة والانتخابات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
 

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