شعث: القيادة الفلسطينية بدأت استراتيجية مضادة لمشروع ترامب وصفقته

شعث: القيادة الفلسطينية بدأت استراتيجية مضادة لمشروع ترامب وصفقته
مستشار الرئيس - نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
حذر مستشار الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث، القادة العرب من سياسة دونالد ترامب ومؤامراته، بقوله: "احذروا ترامب ولنبقَ جميعاً حول القدس يداً واحدة.

وقال شعث في حديث لتلفزيون فلسطين، الثلاثاء: إن زيارة نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس لجمهورية مصر العربية والأردن كان واضحاً فيها تأييد الموقف الفلسطيني وشرحه بوضوح، مضيفاً: "ما أعلن عن لقاء بنس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان إيجابياً، لكنني أحذر كل أصدقائنا العرب وكل قادة الحكومات العربية، احذروا من ترامب ومن المؤامرات، ولنبقَ جميعاً حول القدس يداً واحدة".

وأضاف شعث: "إن القيادة الفلسطينية بدأت استراتيجية مضادة لمشروع ترامب، ولصفقته التي أسماها "صفقة القرن" ولكنها "صفعة القرن" والتي انطلقت بموضوع القدس،  وانتقلت على موضوع وكالة الغوث في محاولة لإزاحة ملف اللاجئين، ورفض فكرة الدولة الفلسطينية، أي حل الدولتين، ورفض وقف الاستيطان وإزالته، وقال:" لم يَبقَ شيئٌ من الأصول والمرجعيات الدولية ومن قرارات الأمم المتحدة يريد ترامب أن يبقيه لما أسماه "بصفقة القرن".

وأكد شعث، أن الساحة الفلسطينية محصنة، متابعاً: "نحن متمسكون بالوحدة الوطنية، وتجسيد الإجماع الفلسطيني بأشكال تنظيمية تنطلق إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتقال من مرحلة السلطة لمرحلة الدولة".

وشدد على أنه بدون تحقيق ذلك لا يوجد فريق فلسطيني أياً كان مستعد للتنازل عن الحقوق الفلسطينية وعن القدس، فشعبنا أثبت موقفه الواضح من قضية القدس والقضايا المركزية الأخرى.

وشدد شعث على الاستمرار في توضيح الغضب والحراك الفلسطيني، باعتبار ذلك يشعل غضب الجماهير والمواقف المؤيدة لقضيتنا على المستوى العربي والدولي، وقد يكون موجهاً لأشقائنا العرب للوقوف إلى جانب شعبنا ليس فقط بتعبيراتهم العامة، وإنما بمواقفهم السياسية وبدعمهم الاقتصادي.

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