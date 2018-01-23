أيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن تشارلي فلاناجان، وزير العدل والمساواة في إيرلندا، عن إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الدخول لمواطني الإمارات العربية المتحدة، حيث وقّع سعادته على أمر دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2018.



وأشار الوزير، الذي سبق أن ترأس بعثة تجارية إلى الإمارات كوزيرٍ للشؤون الخارجية والتجارة، إلى أن إلغاء شروط الحصول على تأشيرة الدخول يمثل خطوة بالغة الأهمية من شأنها توطيد العلاقات التجارية والسياحية والأعمال المتنامية بين إيرلندا ودولة الإمارات.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات وأهميتها الاستراتيجية بين البلدين ومد جسور التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والخدمات المالية والغذاء والتعليم والرعاية الصحية والطيران والتكنولوجيا.



وقال: "ترأستُ سابقاً بعثة تجارية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قمت بزيارة رسمية بصفتي وزيراً للخارجية والتجارة، كما استقبلت وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في دبلن، وتساهم العلاقات المتميزة بين البلدين في تسهيل إرساء شراكات جديدة في قطاعات التجارة والتعليم والسياحة بصورة خاصة، وتحتضن دولة الإمارات جالية إيرلندية كبيرة فضلاً عن الشركات الإيرلندية التي تنشط فيها، فيما تسعى سفارتنا جاهدة لتعزيز المصالح الإيرلندية في الإمارات، وتُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً اقتصادياً وسوقاً رئيسية لإيرلندا، ويسرني أن نتمكن اليوم من إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الإماراتيين الراغبين بزيارتنا، ونتطلع إلى الترحيب بأعداد متزايدة من رجال الأعمال والطلاب والسياح الإماراتيين الذين سيتوافدون إلينا بعد تنفيذ هذا القرار".



وبدوره، صرّح بول كافانجه، سفير إيرلندا في الإمارات العربية المتحدة: "يسرّ سفارة إيرلندا في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مكتب التأشيرات الإقليمي وهيئة السياحة الإيرلندية أن تكرر ما أعلنه وزير العدل والمساواة، ويشكل هذا اليوم إنجازاً هاماً في مسيرة توثيق علاقات التعاون التي تجمع إيرلندا ودولة الإمارات في قطاع التجارة والتعليم والسياحة خاصةً، حيث تعدّ إيرلندا وجهةً جذابة تستقطب الأفراد والعائلات من دولة الإمارات، ويساهم إلغاء التأشيرة الإيرلندية في تسهيل زيارتهم لجزيرتنا الخضراء التي تفتح ذراعيها لاستقبالهم".



ومن جانبه، قال نايل جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الإيرلندية: "عملت الحكومة الإيرلندية بجدٍّ مع دولة الإمارات العربية المتحدة على إلغاء شرط حصول المواطنين الإماراتيين على تأشيرة سفر إلى إيرلندا، وتعدّ هذه الخطوة إنجازاً تاريخياً في مسيرة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، ونأمل أن تعزز هذه الخطوة من تشجيع المواطنين على زيارة إيرلندا، وإن الإمارات وإيرلندا تتقاسم الكثير من القيم المشتركة كحفاوة الترحيب بجميع الزوار وأهمية العلاقات الأسرية فضلاً عن الرغبة في اعتماد سبل جديدة للعمل والحياة تستفيد منها الأجيال في المستقبل، ونحن نتطلع بعد هذا القرار لتعريف أكبر عدد من الأصدقاء الإماراتيين بجزيرتنا الجميلة".