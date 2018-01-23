فيديو: الثوابتة: لن نكون جزءاً من أي حكومة تكرس الانقسام

فيديو: الثوابتة: لن نكون جزءاً من أي حكومة تكرس الانقسام
القيادي في الجبهة الشعبية - هاني الثوابتة
خاص دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، أن الجبهة الشعبية لن تكون جزءاً من أي حكومة تكرس الانقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن اللجنة التي شكلتها الفصائل ستواصل مساعيها من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس.

وقال الثوابتة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الواضح من تجليات مخرجات اجتماع المجلس المركزي، يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ مزيداً من القرارات والمواقف، مؤكداً أنها لم تكن بمستوى تحديات المرحلة، ولا بمستوى طموحات الشعب الفلسطيني.

وأوضح الثوابتة، أن الشعب الفلسطيني أمام خطوات فعلية يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تقتصر على تصريحات فقط، مشيراً إلى أن المطلوب عربياً ودولياً، هو التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، واستعادة الوحدة الوطنية، منوهاً إلى أنهم يبذلون كل الجهود لتثبيت اللجنة الوطنية لدعم وإسناد المصالحة الفلسطينية.

فيديو: جانب من اللقاء
 


 

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