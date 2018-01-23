الجيش المصري يتهم المرشح "عنان" بالتزوير

الجيش المصري يتهم المرشح "عنان" بالتزوير
سامي عنان المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، سامي عنان، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية".

وقال بيان للقوات المسلحة: "إن عنان قائد الأركان الأسبق، ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية؛ ليتم إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاء في البيان: "في ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعَى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة، لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد لوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، طبقا للآتي:

أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانياً: تضمين بيان ترشحه على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثاً: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وتابع البيان: "وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من جرائم، تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصىة".

فيديو أرشيفي: بيان الجيش المصري بمنع ترشح سامي عنان لرئاسة مصر واتهامة بالتزوير

 

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