(هاكرز) أتراك يخترقون حساب مسؤول إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن مجموعة من (الهاكرز) الأتراك، تمكنوا من اختراق حساب المدير العام السابق لوزارة الخارجية، د. دوري غولد، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتسجيل منشور باسمه، يحدد أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل.



وعلمت الصحيفة، أنه تقف وراء الاختراق، الذي تم يوم السبت، مجموعة (هاكرز) أتراك تطلق على نفسها اسم (Turkish cyber army)، وتمكن من السيطرة على الحساب، وتغيير اسم المستخدم إلى (Dr.DoreGoldRT) ونشروا باسمه تغريده تدعم سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعم نضال الفلسطينيين ضد إسرائيل.



وجاء في المنشور، أن "القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل، لأن القدس مقدسة للمسلمين وهي أرض فلسطينية".



وقال غولد معقباً: "هذا يعزز إصراري على مواصلة التحدث باسم إسرائيل، والقدس، وضد كل الذين يهددون أمن المنطقة.. هذا الأمر يعزز الإصرار على الدفاع عن القدس وعن إسرائيل".