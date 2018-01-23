"البوتكس" يتسبب باستبعاد عشرات الجمال من "مزايين الإبل" بالسعودية

استبعد منظمو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نحو 12 من الإبل المشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام لأن أصحابها استخدموا حقن البوتوكس لجعلها تبدو أكثر جمالا، ويهدف منظمو المهرجان، الذي ينظم سنويا ويستمر شهرا، على تأكيد الجوانب التقليدية للتراث الثقافي السعودي.



فيما نقلت صحف سعودية تأكيد عضو لجنة العبث والغش في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل د. ذيب المري أن اللجنة ضبطت أنواعا ووسائل عدة لاستخدام الغش منها التخدير والفلر والبوتكس والرض والتمطيط سحب الشفة، والسبال (سحب الشفة يوميا لكي تستطيل، إضافة إلى الجراحات التجميلية، واصفا الغش والعبث بأنهما وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن بعض هذه الطرق تضرّ كثيرا بالناقة.



وقال المري إن الفحص الإكلينيكي يمكّننا من كشف الأشياء المغايرة فيها عن الطبيعي مثل الحجم كبروز جزء من جسم الناقة، وحينها يتم التركيز على الخنوف والاطيمس تناسقه وانسيابيته، كذلك السبال وهل هذا شكله الطبيعي أو هناك عبث وغش به.



وأضاف المري أن من بين طرق الغش والتدليس استخدام نوعية من الإبر قصيرة المدى يستمر مفعولها نحو ٧٢ ساعة فقط، مشيرا إلى وجود آثار جانبية تحدث للناقة جراء حقنها تظهر على شكل خراج في المناطق التي حقنها، موضحاً آلية كشف العبث في الناقة.













وأضاف : "نضيّق عليها أثناء الدخول ثم نلاحظ الوجه على اعتباره أكثر ما يتم العبث فيه، ثم تقسم إلى خمس مجموعات لنتأكد من خلوها من العبث".

رام الله - دنيا الوطن