فيديو: مُعمّرة مصرية تتبرع بـ"تحويشة عمرها"

فيديو: مُعمّرة مصرية تتبرع بـ"تحويشة عمرها"
الحاجة المصرية فهيمة
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الحاجة المصرية فهيمة، التي تخطّت الـ 110 سنوات من عمرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقائها والإصغاء إليها في جملة من القضايا، التي لا يمكن معالجتها إلا بجهود الرئيس.

وانضم الإعلامي المصري تامر عبد المنعم، إلى نداء الحاجة فهيمة، وطالب الرئيس السيسي بلقائها، ولاسيما بعد أن تبرعت بـ 30 ألف جنيه حوّشتها طيلة قرن من الزمن، وقررت تحويلها لصندوق (تحيا مصر).

وقال عبد المنعم، على قناة (العاصمة): "إن الحاجة فهيمة عمرها 110 سنوات ومحبة لمصر"، مضيفًا: "طلبت الست فهيمة تشوف الرئيس، وإحنا بنوصل الرسالة، ويا رب الرئيس يوافق على طلب الحاجة فهيمة".

فيديو: لقاء مع الحاجة فهيمة

 

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