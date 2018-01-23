مجدلاني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية القدس



واعتبر أن أي بناء تقيمه سلطات الاحتلال أو بلديتها بالقدس، يعتبر تغييراً واضحاً لمعالم المدينة، ومخالفاً لكافة القرارات والقوانين الدولية باعتبار القدس مدينة تحت الاحتلال، كما أنها خطوة استباقية لفصل تدريجي لأحياء البلدة القديمة عن محيطها من أحياء داخل القدس.



وأشار د. مجدلاني، أن التصدي لهذا الأمر، يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من كافة القوى والفصائل والمؤسسات المقدسية والحقوقية، بالتصدي الفعلي لهذه الإجراءات الاستفزازية، مطالباً المؤسسات الدولية ممارسة الضغوطات على حكومة الاحتلال لوقف إقامة هذين المبنيين.



رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني كافة المؤسسات الحقوقية في مدينة القدس؛ للإسراع بتقديم دعاوى اعتراضية على بلدية الاحتلال بالقدس، وذلك احتجاجاً على شروعها بإقامة مبنيين بمنطقة باب العامود، وسيتم تخصيصهما كمراكز لشرطة الاحتلال، ولما يسمى حرس الحدود.