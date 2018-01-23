مجدلاني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية القدس

مجدلاني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية القدس
أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني كافة المؤسسات الحقوقية في مدينة القدس؛ للإسراع بتقديم دعاوى اعتراضية على بلدية الاحتلال بالقدس، وذلك احتجاجاً على شروعها بإقامة مبنيين بمنطقة باب العامود، وسيتم تخصيصهما كمراكز لشرطة الاحتلال، ولما يسمى حرس الحدود.

واعتبر أن أي بناء تقيمه سلطات الاحتلال أو بلديتها بالقدس، يعتبر تغييراً واضحاً لمعالم المدينة، ومخالفاً لكافة القرارات والقوانين الدولية باعتبار القدس مدينة تحت الاحتلال، كما أنها خطوة استباقية لفصل تدريجي لأحياء البلدة القديمة عن محيطها من أحياء داخل القدس.

وأشار د. مجدلاني، أن التصدي لهذا الأمر، يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من كافة القوى والفصائل والمؤسسات المقدسية والحقوقية، بالتصدي الفعلي لهذه الإجراءات الاستفزازية، مطالباً المؤسسات الدولية ممارسة الضغوطات على حكومة الاحتلال لوقف إقامة هذين المبنيين.

أخبار ذات صلة

&#34;البوتكس&#34; يتسبب باستبعاد عشرات الجمال من &#34;مزايين الإبل&#34; بالسعودية

"البوتكس" يتسبب باستبعاد عشرات الجمال من "مزايين الإبل" بالسعودية

إجراءات مشددة يفرضها الاحتلال في القدس وسط إضراب شامل

إجراءات مشددة يفرضها الاحتلال في القدس وسط إضراب شامل

الحمد الله يستقبل رئيس نادي السويق العماني مثمناً الزيارات العربية

الحمد الله يستقبل رئيس نادي السويق العماني مثمناً الزيارات العربية

بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء تعميم فكرة &#34;المنطقة المثالية&#34;

بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء تعميم فكرة "المنطقة المثالية"

&#34;العين فلقت الحجر&#34;كيف يحدث الحسد ولماذا لا يعترف به الطب؟

"العين فلقت الحجر"كيف يحدث الحسد ولماذا لا يعترف به الطب؟

ابتكار جهاز &#34;أفيغدور&#34; الإسرائيلي لملاحقة السيارات وتحديد موقع الأسلحة

ابتكار جهاز "أفيغدور" الإسرائيلي لملاحقة السيارات وتحديد موقع الأسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إجراءات مشددة يفرضها الاحتلال في القدس وسط إضراب شامل

إجراءات مشددة يفرضها الاحتلال في القدس وسط إضراب شامل

الحمد الله يستقبل رئيس نادي السويق العماني مثمناً الزيارات العربية

الحمد الله يستقبل رئيس نادي السويق العماني مثمناً الزيارات العربية

مجدلاني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية القدس

مجدلاني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية القدس

بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء تعميم فكرة &#34;المنطقة المثالية&#34;

بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء تعميم فكرة "المنطقة المثالية"

عربي

مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين

مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين

فيديو: مُعمّرة مصرية تتبرع بـ&#34;تحويشة عمرها&#34;

فيديو: مُعمّرة مصرية تتبرع بـ"تحويشة عمرها"

منظمة دولية تتبرع لبناء سد النهضة الإثيوبي

منظمة دولية تتبرع لبناء سد النهضة الإثيوبي

صحيفة: تنظيم الدولة أبعد ما يكون عن الهزيمة بسوريا والعراق

صحيفة: تنظيم الدولة أبعد ما يكون عن الهزيمة بسوريا والعراق

منوعات

الفنان السعودي&#34;هشام بنجابي&#34;يشارك اجتماعات لجنة الحفل الختامي لـ &#34;جائزة باديب&#34;

الفنان السعودي"هشام بنجابي"يشارك اجتماعات لجنة الحفل الختامي لـ "جائزة باديب"

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

&#34;ملكة الشرف&#34;.. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

"ملكة الشرف".. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند