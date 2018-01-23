منظمة دولية تتبرع لبناء سد النهضة الإثيوبي

رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا، إنها ستتبرع لأثيوبيا بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي من أجل بناء سد النهضة.



وأوضح الأمين العام للهيئة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، إن الدعم الباقي سيقدم في وقت قريب، معرباً عن "مواصلة الدعم الشامل لإثيوبيا حتى اكتمال بناء السد، نظراً للدور الذي سيلعبه السد في التكامل الاقتصادي للمنطقة".



من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي لدى جيبوتي شاميبو فيتامو، عن شكر بلاده للمنظمة على دعمها، لافتاً إلى أن الحكومة الإثيوبية اعتمدت على مساهمات مواطنيها في الداخل والخارج، وأصدقائها من خلال شراء السندات والتبرعات لبناء السد.



وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية، قد أفادت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ميريام ديسالين، يرفض تحكيم البنك الدولي حول الخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.



في ذات السياق، أعلنت مصر عن قلقها من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن رفض الاقتراح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي في محادثات سد النهضة، مؤكداً أن الجانب الإثيوبي رد بأن التصريحات "اقتطعت من سياقها".