صحيفة: تنظيم الدولة أبعد ما يكون عن الهزيمة بسوريا والعراق

صحيفة: تنظيم الدولة أبعد ما يكون عن الهزيمة بسوريا والعراق
تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، أن تنظيم الدولة ما زال أبعد ما يكون عن الهزيمة في كل من العراق وسوريا، بعد أن أرسل رسائل إلى مقاتليه بتفعيل أساليب الاغتيالات والقنابل والكمائن التي تنفذها الجماعة المسلحة.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فقد نقلت عن محللين قولهم: إنه رغم إعلان الحكومة العراقية الاستعادة الكاملة لجميع الأراضي في الشهر الماضي، فإن بقايا عناصر تنظيم الدولة قابلة للتكيف وإعادة الانتشار، ليبدأ تحركه من جديد.

إلى ذلك، قال الجنرال المتقاعد جيمس دوبيك، "الذي كان قائداً للقوات الأمريكية في العراق": "إن نهاية ما تسمى بمشروع الخلافة بشكلها القائم مادياً لا يعني نهاية الحرب أو إنهاء أهدافها الاستراتيجية".

وأضاف: "تنظيم الدولة لا يخفي نيته في العودة إلى جذوره مع التفجيرات والهجمات التي قتلت مدنيين بالرمادي والناصرية وبغداد، في الأسابيع الماضية".

فيديو أرشيفي: أول ظهور لزعيم "تنظيم الدولة" بالموصل

 

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