70 مليون شخص يعانون في 10 أزمات إنسانية يتجاهلها العالم









ووفقا لوكالة (رويترز)، فإن جميع الأزمات الـ 10 المدرجة في التقرير، باستثناء 3 أزمات فقط، تتركز في دول في أفريقيا.



وهذه الدول بالترتيب، هي: كوريا الشمالية وإريتريا وبوروندي والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي وفيتنام وحوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وبيرو.



فيديو أرشيفي: الأزمات الإنسانية.. حصاد العام 2017





وذكر التقرير، أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 200 ألف طفل من سوء تغذية حاد من النوع الذي قد يكون فتاكاً".ووفقا لوكالة (رويترز)، فإن جميع الأزمات الـ 10 المدرجة في التقرير، باستثناء 3 أزمات فقط، تتركز في دول في أفريقيا.وهذه الدول بالترتيب، هي: كوريا الشمالية وإريتريا وبوروندي والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي وفيتنام وحوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وبيرو.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة دولية للأعمال الخيرية، يوم الإثنين، أن نحو 70 مليون شخص، يعانون في أزمات إنسانية تحدث إلى حد كبير بعيداً عن الاهتمامات التي تجذب انتباه عمال الإغاثة والمانحين والإعلام.وقالت مؤسسة (كير) الدولية في تقرير بعنوان "المعاناة في صمت.. الأزمات الإنسانية الـ 10 التي لم تحظ باهتمام كاف في عام 2017": "إن كوريا الشمالية تليها إريتريا وبوروندي على رأس القائمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال لوري لي الأمين العام المؤقت لكير التي تساعد المتضررين من الكوارث والحالات الطارئة: "إن بعض الحالات الطارئة غير مرئية تقريباً".وعلق خلال إفادة صحفية قائلاً: "كما يُظهر تقريرنا، فإن 70 مليون شخص في الحالات الطارئة الـ 10 التي لا يتم تناولها على نحو يذكر يعانون في صمت".وأضاف: "إن هذه الحالات الطارئة تمثل 220 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لكنهم لم يحصلوا إلا على 2 بالمئة فقط من التمويل".وأشار إلى أن الكوريين الشماليين، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، ويعتمدون على المساعدات الغذائية التي توفرها الحكومة، يشكلون 70 بالمئة ممن يعانون، قائلاً: "إن ذلك يمثل 18 مليون شخص".ويقول التقرير: "بينما انصب تركيز المجتمع الدولي على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وعلى التوترات السياسية، فإن الوضع الإنساني هناك لا يُعرف عنه سوى القليل".وذكر التقرير أن اثنين من بين كل خمسة كوريين شماليين يعانون من سوء التغذية، مستنداً إلى إحصاءات الأمم المتحدة.وشهدت كوريا الشمالية في تموز/ يوليو الماضي أسوأ موجة جفاف منذ عام 2001، بحسب ما ذكرته (كير)، حيث أدى تراجع سقوط الأمطار إلى دون المستوى المتوسط في مناطق رئيسية لإنتاج المحاصيل إلى تعطل الزراعة بشدة، ودمار المحاصيل الموسمية الأساسية في عام 2017.وقالت (كير): "إن النساء والأطفال الكوريين الشماليين هم الأكثر عرضة للمخاطر.