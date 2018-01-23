مدير مركز الشرق للدراسات: مهاترات متبادلة بين روسيا وأمريكا

رام الله - دنيا الوطن

استبعد مدير مركز الشرق للدراسات، الدكتور سمير تقي، إن تحدث مباحثات فيينا أي اختراق في الأزمة السورية، مشيرًا إلى أنه ما تزال الرمال متحركة بشدة، والتحالفات تتبدل والحلف الجديد الأمريكي البريطاني الأردني السعودي يبلور تصوراته

التي تعترض عليها روسيا.



وأوضح تقي خلال مشاركته عبر برنامج المسار السوري، الذي

يذاع على فضائية الغد الإخبارية مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هناك مهاترات متبادلة بين روسيا وأمريكا فيما يتعلق بإدلب وعفرين، حتى التحالف التركي الروسي هو تحالف مؤقت.



وأضاف، أن النظام السوري يرفض المفاوضات المباشرة مع المعارضة، والمعارضة تشعر بأن ثمة رياح جديدة تهب على المنطقة وعلى سوريا ممكن أن تبدل بعض المعادلات لصالحها.



