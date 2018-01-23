الملك السادس يعين خمسة وزراء جدد بالحكومة المغربية

رام الله - دنيا الوطن

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، تعديلاً وزارياً شمل خمس حقائب وزارية.



ووفق وكالة الأنباء المغربية، فقد أدى الوزراء الخمسة الجدد اليمين الدستورية، بحضور الملك ورئيس الحكومة، بعد التعديل الذي جاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.



وشمل التعديل الوزاري كلاً من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة.