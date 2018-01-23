ابتكار جهاز "أفيغدور" الإسرائيلي لملاحقة السيارات وتحديد موقع الأسلحة



وأوضح الموقع، أنّ الجيش الإسرائيلي يستخدم جهاز (أفيغدور 9790) وهو جهاز إلكتروني حديث؛ لتحديد مكان وجود السلاح بطريقة دقيقة والكشف عن الأسلحة القابلة للإزالة من خلال البرمجة الحساسة".



وأشار إلى أنّ الجهاز تم إطلاقه ليلاً، وتتبع سيارة لأحد المواطنين في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وتم مصادرة (مسدس) وإلقاء القبض على المواطن الفلسطيني، بحسب الموقع العبري.

وأكد موقع (روتر نت) العبري اليوم الثلاثاء، إنّ الجيش الإسرائيلي، أوقف سيارة في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وقام بمصادرة سلاح من داخلها بواسطة جهاز تتبع إلكتروني حديث.