ابتكار جهاز "أفيغدور" الإسرائيلي لملاحقة السيارات وتحديد موقع الأسلحة

ابتكار جهاز "أفيغدور" الإسرائيلي لملاحقة السيارات وتحديد موقع الأسلحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع عبري: إنه تم الكشف عن جهاز إلكتروني جديد، يستخدمه جيش الاحتلال في العثور على الأسلحة المخبأة في أماكن مختلفة.

وأكد موقع (روتر نت) العبري اليوم الثلاثاء، إنّ الجيش الإسرائيلي، أوقف سيارة في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وقام بمصادرة سلاح من داخلها بواسطة جهاز تتبع إلكتروني حديث.

وأوضح الموقع، أنّ الجيش الإسرائيلي يستخدم جهاز (أفيغدور 9790) وهو جهاز إلكتروني حديث؛ لتحديد مكان وجود السلاح بطريقة دقيقة والكشف عن الأسلحة القابلة للإزالة من خلال البرمجة الحساسة".

وأشار إلى أنّ الجهاز تم إطلاقه ليلاً، وتتبع سيارة لأحد المواطنين في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وتم مصادرة (مسدس) وإلقاء القبض على المواطن الفلسطيني، بحسب الموقع العبري.


 


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