تزامناً مع زيارة بنس.. الاحتلال يشدد من إجراءاته الأمنية بالقدس

تزامناً مع زيارة بنس.. الاحتلال يشدد من إجراءاته الأمنية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة القدس لثكنة عسكرية، وشددت من الإجراءات الأمنية بالقدس القديمة، وذلك تزامناً مع جولة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس بالقدس.

وتشمل إجراءات الاحتلال، نشر الآلاف من عناصر الشرطة وقوات ما يسمى بـ"حرس الحدود"، في أنحاء المدينة لتأمين الزيارة، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

ويقوم مئات من رجال الشرطة بحراسة المواقع التي سيزورها نائب الرئيس الأميركي، حيث سيتم إغلاق العديد من الشوارع في وسط المدينة، وكذلك في منطقة "جادة هرتسل" و"ياد فاشيم"، أمام حركة المرور.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة، اليوم الثلاثاء، تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني، ورفضه الكامل لما تتعرض له القدس والمشروع الوطني من الاحتلال ومستوطنيه بغطاء "أميركي رخيص".

وفي فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يصل بنس إلى ساحة البراق، حيث سيتم إغلاق القدس القديمة أمام حركة السيارات، وسيفرض الطوق الأمني والعسكري على الأحياء القريبة من ساحة البراق، وسيحظر على الفلسطينيين التنقل خلال فترة زيارة بنس.

ووسط الإجراءات الأمنية المشددة، أقيمت خيمة خاصة بساحة البراق لحماية وإخفاء نائب الرئيس الأميركي خلال زيارته.

وانتشرت مختلف وحدات الشرطة والأمن بمحيط القدس القديمة خاصة المنطقة الممتدة من باب العامود، مروراً بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وشارع صلاح الدين، وصولاً إلى شارعي الرشيد والزهراء قبالة سور القدس التاريخي.

وتشهد المنطقة منذ ساعات الصباح نشاطاً عسكرياً واسعاً في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال، وتسيير الدوريات المختلفة، ونصب الحواجز المباغتة بمحيط القدس القديمة.

وشرعت قوات الاحتلال، بتوقيف الشبان، والتنكيل بهم من خلال إخضاعهم لتفتيشات جسدية مذلة ومهينة، وأحياناً بواسطة كلاب بوليسية.

كما أوقف الاحتلال العديد من حافلات النقل العام، التي تعمل بين مركز المدينة وبلداتها وأحيائها؛ لتفتيش المواطنين وفحص بطاقاتهم الشخصية.

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