الاتحاد الأوروبي يُقر عقوبات على مواطنين كوريين شماليين

فيديو أرشيفي: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عدة عقوبات على مواطنين كوريين شماليين، تشمل حظر السفر، وذلك بعد اتهامهم بمساعدة بيونغ يانغ في الالتفاف على عقوبات أممية، حسب ما أعلنته وكالة (رويترز).وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إجراءات عقابية، تأتي ضمن أحدث جولة من عقوبات الاتحاد ضد كوريا الشمالية، والتي أدت لتقليل حجم التجارة مع بيونغ يانغ، وذلك في محاولة لإبداء التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان الشريكين التجاريين الكبيرين للاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الأمم المتحدة، قد عرفت كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات بأنهم دبلوماسيون كوريون شماليون في أفريقيا وآسيا، يستخدمون شركات عبارة عن واجهات في دول مثل موزمبيق وإريتريا وماليزيا؛ لإمداد النظام الكوري الشمالي بالفحم والسلاح وأجهزة إرسال وإمدادات أخرى مهمة.