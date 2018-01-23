مصر والسعودية تكشفان حقيقة فيديو جسر "الملك سلمان"

مصر والسعودية تكشفان حقيقة فيديو جسر "الملك سلمان"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة النقل المصرية والسعودية على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول بدء العمل في إنشاء جسر (الملك سلمان) الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ووفقًا لصحيفة (عكاظ) السعودية، فقد نفت صحة هذا الفيديو، وأكدت أن العمل لم يبدأ على الجسر حتى الآن، وأن الفيديو الذي تم تداوله على شبكة الإنترنت غير صحيح.

بدوره، دحض متحدث وزارة النقل السعودية تركي الطعيمي، ما تداولته المقاطع المنتشرة على المواقع فيما يخص البدء بالجسر.

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات، قد أكد في وقت سابق، أن جسر "الملك سلمان" أكبر مشروع على كوكب الأرض، ما يستوجب العديد من الدراسات قبل البدء في إنشائه، لافتاً إلى دراسة المشروع استغرقت 4 سنوات، ومازال بحاجة لدراسات بيئية وجيولوجية ودراسات زلازل، إذ شرعت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالعمل على دراسات عديدة وسلمتها للوزارة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن وضع حجر الأساس لجسر "الملك سلمان" بين السعودية ومصر، سيتم قبل 2020، لافتاً إلى أن فرق متخصصة تقوم بالعمل حالياً على التجهيز للجسر.

فيديو أرشيفي: بدء إنشاء جسر الملك سلمان البرى بين مصر والسعودية

 

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