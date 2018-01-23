كوريا الشمالية تحشد قواتها العسكرية

رام الله - دنيا الوطن

أكد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تحشد المزيد من القوات العسكرية والمعدات؛ للاستعدادات لعرض عسكري احتفالاً بذكرى تأسيس جيشها.



وأعلنت كوريا الشمالية رسمياً عن تحديد الثامن من شباط/ فبراير كذكرى تأسيس جيشها، حسب يونهاب، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



وقال المصدر، إنه تم رصد تحركات في كوريا الشمالية تشير إلى استعداداتها لعرض عسكري من خلال حشد 13 ألفاً من القوات العسكرية و200 من المعدات العسكرية.



وأضاف المصدر، أن عدد القوات والمعدات العسكرية يزيد باستمرار مقارنة مع بداية الشهر الجاري، منوهاً إلى حشد 12 ألف جندي و50 قطعة من المعدات العسكرية في بروفة لعرض عسكري جرى في نهاية الشهر الماضي، كما تم أيضاً منذ منتصف الشهر الجاري حشد ألف جندي و150 قطعة عسكرية للاستعداد لعرض عسكري.



وتم رصد تحركات تشير إلى الاستعدادات لعرض جوي من خلال حشد طائرتين من طرازي "SU-25" و"AN-2".



يذكر، أن ذكرى تأسيس جيش كوريا الشمالية، يأتي قبل يوم واحد من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث تعتزم كوريا الشمالية المشاركة في الأولمبياد من خلال إرسال رياضييها وفرقتها الفنية ومسؤوليها.