الرئيس الأمريكي يوقع ميزانية مؤقتة لعودة عمل الحكومة الفدرالية

رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع ميزانية مؤقتة، كان أقرها في وقت سابق الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب؛ وذلك لتمديد تمويل الحكومة الفدرالية حتى الثامن من شباط/ فبراير.



وبذلك ينهي ترامب توقفاً لمدة ثلاثة أيام في عمل الحكومة الاتحادية، حيث إنه في وقت سابق صوت مجلس الشيوخ على الميزانية المؤقتة بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 صوتاً، وأيد مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 266 صوتاً مقابل 150 صوتاً.



وتعد هذه هي المرة الرابعة منذ بداية السنة المالية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، التي يتم فيها اعتماد ميزانية مؤقتة لتمويل عمل الحكومة الفدرالية، حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، وسط عدد من الخلافات، لاسيما بشأن الهجرة.



وفى مقابل دعم الديمقراطيين للميزانية الحالية، وافق الجمهوريون فى مجلس الشيوخ على التصويت قريباً على إجراءات الهجرة التى يصر الديمقراطيون على قبولها.