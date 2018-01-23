رفضاً لإعلان ترامب وزيارة نائبه.. إضراب شامل يعم محاظات الوطن

رفضاً لإعلان ترامب وزيارة نائبه.. إضراب شامل يعم محاظات الوطن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الثلاثاء، كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك استجابة لدعوى القوى الوطنية والإسلامية، وتنديداً بقرار الرئيس ألأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، واحتجاجاً على زيارة نائبة مايك بنس غير المرحب بها للمنطقة.

ويأتي الإضراب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، حسب ما أعلنت حركة (فتح) تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي، بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، وتصعيدها في مختلف محافظات الوطن.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية كافة، وتم استثناء قطاعي الصحة والتعليم، على أن تلتحق التربية ومؤسساتها التعليمية بعد الساعة 12 ظهراً.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب والامتناع عن الحركة، باستثناء نقل الطلبة والحالات الإنسانية.

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