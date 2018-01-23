ترامب يوقع على قانون تمويل الحكومة حتى شباط المقبل

ترامب يوقع على قانون تمويل الحكومة حتى شباط المقبل
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الـ8 من شباط/ فبراير المقبل لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر ثلاثة أيام.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الاثنين على مشروع قانون قصير الأمد لتمويل الحكومة الاتحادية وإنهاء تعطل عمل الحكومة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبأغلبية 266 عضوا مقابل 150، حذا مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حذو مجلس الشيوخ وأقر مشروع القانون الذي يشمل أيضا تمديدا لمدة ستة أعوام لبرنامج التأمين الصحي للأطفال.

يذكر أن مؤسسات الحكومة الفدرالية الأمريكية توقفت السبت الماضي، عن العمل بشكل جزئي بعد فشل مجلس الشيوخ في إقرار موازنة 2018 رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين  والديمقراطيين.

وكان ترامب أكد أنه لن يبدأ مباحثات بشأن الهجرة حتى موافقة الديمقراطيين على إعادة عمل الحكومة.

فيديو أرشيفي: توقف عمل الحكومة الأمريكية...لماذا وماذا يعني ومن سيتأثر؟

 

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