فقدان خمسة عمال بانفجار في موقع للتنقيب عن النفط بأوكلاهوما

فيديو أرشيفي: انفجار تكساس النفطي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الأمريكية، أن خمسة عمال فقدوا الاثنين، بعد انفجار في موقع للتنقيب عن النفط والغاز في شرق أوكلاهوما بالولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).وقال كيفين إنلوي مدير قسم إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتسبورج: "إن خمسة من أصل 22 عاملا في الموقع لا يزالون مسجلين على قائمة المفقودين"، مضيفا: "لم يتم نقل أي شخص إلى مستشفيات المنطقة".وأشار إلى أن الانفجار وقع خلال التنقيب عن النفط والغاز باستخدام منصة تابعة لشركة بيترسون-يو.تي.آي إنرجي التي أكدت في بيان أن بعضا من موظفيها فقدوا بعد الحريق.وأكدت الشركة أنها تتعامل مع السلطات في موقع الحادث.