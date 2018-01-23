باستثناء الصحة والتعليم.. القوى الوطنية تجدد الدعوة للالتزام بالإضراب

رام الله - دنيا الوطن

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، وذلك رفضا لزيارة نائب الرئيس الامريكي للقدس وتصريحاته المساندة للاحتلال وسياساته الفاشية، مستثنين قطاعي الصحة والتعليم من الالتزام بالدعوة .



كما دعت اللجنة للمشاركة في مسيرات الغضب التي ستنطلق يوم غدا الثلاثاء في كافة المدن والقرى الفلسطينية وذلك تعبيرا عن استمرار فعاليات انتفاضة القدس والحريّة ضد قرارات ترامب وحكومة الاحتلال.