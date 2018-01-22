الخارجية الأميركية تتراجع.. وتؤكد الاسراع بنقل السفارة الى القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تراجعت بشأن موعد نقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس.



وكانت وزارة الخارجية الاميركية قالت ان نقل السفارة الاميركية "سيستغرق سنوات طويلة كون الوزير ريكس تيلرسون سيحتاج إلى إجراء التقييمات الأمنية المفترضة" لكنها اعلنت اليوم الاثنين أن الوزارة "سارعت" في الإجراءات المعنية من أجل نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية عام 2019 المقبل.



وبحسب صحيفة "القدس" فقد أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت"إن الإدارة (إدارة الرئيس ترامب) ستعجل بطرح خطتها للتقدم السريع من أجل فتح السفارة الأميركية فى القدس، التي ستفتح قبل نهاية العام القادم".



وأوضحت ناورت "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في المستقبل حيث تتخذ القرارات بما في ذلك القرارات التي تؤثر على سلامة وأمن الموظفين. وكان الوزير تيلرسون واضحا أن الأمن والسلامة لهما الأولوية القصوى له " في القرار.