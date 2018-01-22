مقتل 54 عنصراً من الاكراد منذ بدء معركة عفرين

مقتل 54 عنصراً من الاكراد منذ بدء معركة عفرين
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت المعارك المستمرة منذ ثلاثة أيام في منطقة عفرين في شمال سوريا عن مقتل 54 عنصراً من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.

ويتوزع القتلى وفق المرصد، بين 19 من الفصائل المعارضة السورية المشاركة في الهجوم التركي على عفرين قضوا خلال المعارك، مقابل 26 من الوحدات الكردية قتلوا خلال الاشتباكات وجراء الغارات التركية.

وتحدث المرصد عن وجود جثث لتسعة مقاتلين آخرين مجهولي الهوية.

وأطلق الجيش التركي السبت مع الفصائل السورية المعارضة التي يدعمها هجوماً عسكرياً تحت تسمية "غصن الزيتون"، يقول انه يستهدف المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين.

وتستهدف الطائرات والمدفعية التركية منذ السبت قرى عدة في منطقة عفرين، ما ادى الى مقتل 22 مدنياً بحسب المرصد، فيما قتل مدنيان اثنان جراء قذائف اطلقها المقاتلون الاكراد على مناطق سيطرة الفصائل المعارصة قرب أعزاز.

وتؤكد أنقرة أنها توقع الخسائر في صفوف المقاتلين الأكراد.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأحد "كما هي العادة، يستمر ارهابيو /بي واي دي/ و/واي بي جي/ في خداع العالم ببروباغندا فارغة وأكاذيب لا أساس لها عبر إظهار الارهابيين الذين تم القضاء عليهم على أنهم مدنيون".

وتصنف أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية على لائحة "المنظمات الارهابية".

وأضاف تشاوش أوغلو "يستخدمون المدنيين كدروع بشرية. هدفنا ليس إخواننا الأكراد أو السوريين. نلاحق الارهابيين فقط".

واكد الجيش التركي في وقت سابق ان "الارهابيين ومواقعهم وسلاحهم" يشكلون هدف الهجوم التركي.

أخبار ذات صلة

منظمة اليورو تصرف مساعدات جديدة لليونان بقيمة 6,7 مليار

منظمة اليورو تصرف مساعدات جديدة لليونان بقيمة 6,7 مليار

مُنعطف &#34;أنف الشيطان&#34; يقتل 13 شخصًا في كولومبيا

مُنعطف "أنف الشيطان" يقتل 13 شخصًا في كولومبيا

البحث عن جثة &#34;هتلر&#34; في أحد أنهار كردستان

البحث عن جثة "هتلر" في أحد أنهار كردستان

قتلى وجرحى في انفجار في سوق جنوبي تايلاند

قتلى وجرحى في انفجار في سوق جنوبي تايلاند

مصرع مهرب مخدرات اسرائيلي على الحدود المصرية

مصرع مهرب مخدرات اسرائيلي على الحدود المصرية

القناة السابعة: حظر المجال الجوي بمطار بن غوريون.. فما السبب؟

القناة السابعة: حظر المجال الجوي بمطار بن غوريون.. فما السبب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل تؤجل إطلاق ال 3G إلى الأربعاء التزاما بالإضراب

الوطنية موبايل تؤجل إطلاق ال 3G إلى الأربعاء التزاما بالإضراب

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

عربي

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

مقتل جندي إماراتي في اليمن

مقتل جندي إماراتي في اليمن

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

منوعات

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

&#34;ملكة الشرف&#34;.. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

"ملكة الشرف".. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً