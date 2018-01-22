الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية
رام الله - دنيا الوطن
شل إضراب مفاجئ لمضيفي الطيران رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين خصوصا في مطار الجزائر، بحسب ما اعلنت الشركة والنقابة.

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان كل رحلات الشركة المبرمجة في الصباح تظهر على اللوحة في مطار هواري بومدين بالجزائر "متأخرة".

و أشار بيان لشركة الخطوط الجزائرية الى ان "مستخدمي الملاحة التجارية دخلوا في إضراب دون اشعار الاثنين الساعة الرابعة صباحا (3:00 تغ)".

وأضاف ان "الرحلات المبرمجة انطلاقا من الجزائر العاصمة ألغيت"، موضحا ان "الاضراب لم يسجل استجابة واسعة في وهران وعنابة، حيث تمكنت بعض الطائرات من الإقلاع".

واستأجرت الجوية الجزائرية طائرة من شركة اخرى من اجل نقل المسافرين من رحلتين متوجهتين الى باريس، بحسب مسؤول في المطار.

ومن المتوقع ضم المسافرين المتوجهين الى مرسيليا في رحلة واحدة، حسبما صرح موظف في الشركة لوكالة فرانس برس.

واثار اعلان اقلاع الرحلات نحو فرنسا فقط سخط المسافرين الى وجهات اخرى، وارتفعت في بعض الاحيان حدة الغضب تجاه قلة من موظفي الشركة كانوا في المطار، وفقا لمراسل فرانس برس.

وظلت بعض الرحلات المبرمجة في الظهيرة "في الوقت" المحدد لها، كما ظهر على اللوحة الالكترونية للمطار، لكن بحسب مسؤول في المطار فان بعض هذه الرحلات تعتبر ملغاة اصلا.

أما الرحلات القادمة، فقد حطت دون مشاكل لكن دون ان تعاود الطيران، بينما اعلن تأخير الرحلات القادمة من روما مثلا او ليل بشمال فرنسا.

أخبار ذات صلة

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

مقتل جندي إماراتي في اليمن

مقتل جندي إماراتي في اليمن

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

لأول مرة.. النائب العام السعودي يكشف تفاصيل عن محتجزي (الريتز)

لأول مرة.. النائب العام السعودي يكشف تفاصيل عن محتجزي (الريتز)

قتلى وجرحى من الجيش المصري في قصف استهدف موقعاً بسيناء

قتلى وجرحى من الجيش المصري في قصف استهدف موقعاً بسيناء

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

1.5 مليار دولار مساعدة من التحالف العربي لليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

عربي

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

مقتل جندي إماراتي في اليمن

مقتل جندي إماراتي في اليمن

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

منوعات

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

&#34;ملكة الشرف&#34;.. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

"ملكة الشرف".. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً