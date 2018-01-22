الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

شل إضراب مفاجئ لمضيفي الطيران رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين خصوصا في مطار الجزائر، بحسب ما اعلنت الشركة والنقابة.





وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان كل رحلات الشركة المبرمجة في الصباح تظهر على اللوحة في مطار هواري بومدين بالجزائر "متأخرة".





و أشار بيان لشركة الخطوط الجزائرية الى ان "مستخدمي الملاحة التجارية دخلوا في إضراب دون اشعار الاثنين الساعة الرابعة صباحا (3:00 تغ)".





وأضاف ان "الرحلات المبرمجة انطلاقا من الجزائر العاصمة ألغيت"، موضحا ان "الاضراب لم يسجل استجابة واسعة في وهران وعنابة، حيث تمكنت بعض الطائرات من الإقلاع".





واستأجرت الجوية الجزائرية طائرة من شركة اخرى من اجل نقل المسافرين من رحلتين متوجهتين الى باريس، بحسب مسؤول في المطار.





ومن المتوقع ضم المسافرين المتوجهين الى مرسيليا في رحلة واحدة، حسبما صرح موظف في الشركة لوكالة فرانس برس.





واثار اعلان اقلاع الرحلات نحو فرنسا فقط سخط المسافرين الى وجهات اخرى، وارتفعت في بعض الاحيان حدة الغضب تجاه قلة من موظفي الشركة كانوا في المطار، وفقا لمراسل فرانس برس.





وظلت بعض الرحلات المبرمجة في الظهيرة "في الوقت" المحدد لها، كما ظهر على اللوحة الالكترونية للمطار، لكن بحسب مسؤول في المطار فان بعض هذه الرحلات تعتبر ملغاة اصلا.





أما الرحلات القادمة، فقد حطت دون مشاكل لكن دون ان تعاود الطيران، بينما اعلن تأخير الرحلات القادمة من روما مثلا او ليل بشمال فرنسا.

رام الله - دنيا الوطن