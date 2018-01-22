استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين، حسبما أكدت المنظمة الدولية في بيان اليوم الاثنين.





ولن يسعى إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى تجديد عقده الذي ينتهي في شباط/فبراير المقبل.





وقال البيان ان ولد الشيخ سيظل ملتزما بالدور الذي يقوم به حتى يتم تسمية خليفة له.





وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للصحفيين، إن البحث عن بديل لا يزال مستمرا.





ولم ترد معلومات فورية عن سبب استقالة أحمد.





ويعاني اليمن، أحد أفقر الدول العربية من صراع على السلطة بين الحوثيين المتحالفين مع ايران والحكومة التي تدعمها السعودية منذ اواخر عام 2014





وفي المجموع، قتل نحو 5600 مدني وأصيب 9100 آخرون في حرب اليمن منذ آذار/مارس 2015، وفقا للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطن