وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر
رام الله - دنيا الوطن
جددت وزارتا التربية والتعليم العالي الفلسطينية والقطرية، اليوم الاثنين، الإعلان عن استقدام معلمين وإداريين فلسطينيين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل في دولة قطر العام المقبل.

وبينت "التربية" أن هذا الإعلان يأتي ترجمة للزيارة التي قام بها وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم في شهر تشرين أول للدوحة، وطلبه من الحكومة القطرية استقدام معلمين فلسطينيين، وتوقيعه اتفاقية تربوية تعليمية مع نظيره القطري د. محمد الحمادي، والتي تضمنت العديد من المحاور الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

ويتضمن الإعلان الذي سينشر في الصحف المحلية، على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، توظيف معلمين وإداريين، وفق شروطٍ وآلياتٍ محددة على النحو الآتي:

على الراغبين في شغل الوظائف (معلمين ومعلمات للمراحل الدراسية الثلاث: "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية"، وإداريين "من الذكور فقط"، ووظائف في مجال التربية الخاصة)، الدخول إلى الرابط (https://tawtheef.edu.gov.qa)  وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة وتحميل المرفقات اللازمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه يجب على مقدم الطلبات إرفاق المستندات والوثائق التالية: (جواز سفر ساري المفعول، بطاقة شخصية "هوية"، المؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مصدقاً ومعتمداً من الجهات الرسمية، وشهادات الخبرة؛ مصدقةً ومعتمدةً "طبقاً للأصول).

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