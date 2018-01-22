مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

رام الله - دنيا الوطن

تنطلق يوم السبت القادم في رام الله فعاليات مؤتمر شارك فلسطين للإعلام الاجتماعي بمشاركة عشرات المؤثرين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، ومختصين في هذا المجال من فلسطين وضيوف من الخارج.



سيشهد المؤتمر الذي يتحدث فيه خمسة مختصين فلسطينيين وآخرين من الضيوف، بمشاركة نحو مئة ناشط فلسطيني مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، و٤٥٠ متابعاً، إطلاق أول منصة تحليل أداء فلسطينية وطرح ٢٠ مشروعاً رياديا، إلى جانب جولات ميدانية وخمس ورش عمل في مدن فلسطينية مختلفة.



وسيناقش المؤتمر اتجاهات وآفاق وسائل التواصل الاجتماعية، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتجارة الالكترونية في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تصدير الأعمال إلى فلسطين، وقضايا أخرى في هذا المجال.



وأشار حسان جده، مدير شركة كونسبتس المنظمة، المؤتمر يأتي هذا العام باسم شارك فلسطين، ويتناول ثلاث مواضيع رئيسية، أول محور هو وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي وتوجهاتها وما هي الأشياء الجديدة فيها وكيف يمكن استخدامها بطريقة جيدة سواء من المؤسسات أو الأفراد.



وأضاف أن المحور الثاني يشمل موضوع التجارة الالكترونية بكل تفاصيلها من الاستراتيجيات للأمور الفنية والتقنية وطريقة الدفع والشحن وآفاق عملنا كفلسطينيين في العمل فيها على مستوى إقليمي وعلى مستوى عالمي، والمحور الثالث هو تصدير الأعمال إلى فلسطين، كيف يمكن لشركات ناشئة أن تعمل مع زبائن من خارج فلسطين.



وأكد جده أن هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المؤتمر بهذا الشكل، هذا العام نحن أيضاً نستضيف متحدثين دوليين، عشرين مشروع ريادي سيتمكنون من عرض مشاريعهم على الحضور، وسيكون هناك تصويت لأفضل مشروع ريادي مشارك.



وبخصوص تقرير السوشال ميديا الذي كانت تصدره الشركة وكان يحظى باهتمام محلي واسع، أشار جده إلى أن المحور الأول المختص بوسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، يشهد إطلاق التقرير للعام ٢٠١٧، وإطلاق منصة التحليل التي تشمل أيضاً موضوع المؤثرين، إلى جانب مناقشة مدى ارتباط تأثير الأشخاص على السوشال ميديا وعلى أرض الواقع.



وأكد أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة أسبوع كامل، ينطلق يوم السبت في رام الله، ويشمل جولات ميدانية وورش عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً أن التسجيل مفتوح للمشاركة في المؤتمر عن طريق منصات التواصل الخاصة بالمؤتمر.