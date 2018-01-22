الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الأسير حسين عطا الله (57 عاماً) على حاجز عسكري شرق قلقيلية.

وتسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، جثمان الشهيد عطا الله، بحضور ممثلين عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وذوي الشهيد، وحشد من فعاليات المحافظة والمواطنين.

وجرى نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ومن المقرر، أن يوارى الثرى يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر.

واستشهد الأسير عطا الله في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّي تعرّض له في سجون الاحتلال، وكان محكوما بالسجن 32 عاماً، أمضى منها 21 عاماً.

ويشار إلى أن محامي هيئة الأسرى، كان قد تقدم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن الأسير عطا الله، إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية في اللد، رفضت الطّلبات المتكرّرة، رغم تقرير طاقم طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطبيب السّجن يؤكد خطورة وضعه الصّحي.

أخبار ذات صلة

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

التربية والتعليم تؤكد: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

التربية والتعليم تؤكد: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

عدنان مجلي: لا يوجد انتخابات لأترشح.. وكل مواطن له حق الترشح

عدنان مجلي: لا يوجد انتخابات لأترشح.. وكل مواطن له حق الترشح

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

وزارتا التربية الفلسطينة والقطرية تجددان الإعلان عن استقدام معلمين للعمل بقطر

مؤتمر&#34;شارك فلسطين&#34; ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

مؤتمر"شارك فلسطين" ينطلق السبت القادم في رام الله بمشاركة عالمية

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بتهمة (التحريض عبر فيسبوك)

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

ضبط وإتلاف 460 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية في جنين

عربي

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

الاضراب يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ

مقتل جندي إماراتي في اليمن

مقتل جندي إماراتي في اليمن

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي يحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

منوعات

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

بسبب أوضاع غير لائقة ..السعودية تتخذ قراراً مهماً بحق ريم حبيب

&#34;ملكة الشرف&#34;.. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

"ملكة الشرف".. وصفة الفن والسياسة التي أثارت ضجيجًا في الهند

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً

بعد عقود.. إبنة نجم شهير تروي كيف اغتُصبت بسن الـ12 عاماً